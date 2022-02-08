"Выбивали показания против Порошенко": Чаус рассказал, что с ним произошло похищение

Об этом говорится в видеоблоге народного депутата "Европейской Солидарности" Владимира Арьева.



"Сейчас вы услышите кое-что очень интересное для себя. И это "кое-что" очень не понравится Зеленскому и его орлам. Наверное, вы помните историю, едва не поссорившую Украину и Молдову. Историю с похищением бывшего судьи Чауса и перевозкой его в Украину. В нашем распоряжении есть показания экс-судьи Чауса. Он рассказал, что с ним произошло тогда в Молдове", – рассказал Арьев.

"Там они положили меня на пол пассажирского сиденья. И второй человек уселся на меня, на голову, и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, то он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось где-то минут 20, может , 30. Потом они меня пересадили – уже это было за городом – в "пирожок" или темно-зеленого, или синего цвета. Похоже, это был "Пежо". Там в два ряда сиденья. Подняли одно сиденье за пассажирским. Я там лежал головой, а ноги лежали, где "пирожок". Они дали мне укол, чтобы я не это... Еще раз связали руки и ноги. Потом мы поехали. Ехали мы где-то часа два. Может, полтора. Не могу сказать. Потом по дороге я спросил, куда мы едем: в Румынию или в Приднестровье. Сказали, что в Румынию.Я начал освобождаться, пытался сбежать. Они мне еще дали тогда... Когда я начинал двигаться, то били по голове. А когда я уже начал освобождать руки, так дали еще один укол в правую ногу", - рассказал Чаус.

Арьев заявил, что есть все основания утверждать, что это были украинские спецслужбы. А точнее – Главное управление разведки Министерства обороны Украины, которое к тому времени возглавил друг семьи секретарши Зеленского Кирилл Буданов. И очень интересно, что они вывозили судью Чауса – целая спецоперация – не для того, чтобы защитить интересы Украины. Они вывозили судью Чауса, чтоб выбивать показания на личных врагов Зеленского.

"Они уже приносили вопросы напечатанные на чистых листах бумаги, на обычных белых листах. И там было очень много вопросов, до ста вопросов. И там нужно было под каждым вопросом поставить подпись – да или нет. Против каждого вопроса стоял плюс или минус." И говорили, что ты только ты не напишешь, как там написано, где плюс, а где минус, значит нет... Один раз они это, потом второй раз немного поменяли вопросы, принесли. А третий раз уже принесли без знаков и под видео говорят: "Ты помнишь, где плюс, а где минус?" Говорю: "Там, где вы ставили, там и был". "А вот теперь без плюсов и минусов под видео зачитываешь вопросы и говоришь "да", и пишешь", – рассказал экс-судья.

Арьев заметил, что мы увидели только маленькую часть того, что есть в его распоряжении. И это уже доказывает, что украинские спецслужбы сейчас работают не для безопасности государства, а по заказу против врагов или оппонентов нынешнего президента, в частности, против Петра Порошенко.