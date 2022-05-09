Выбивал из мирных жителей данные об украинских военных: разоблачен оккупант, причастный к зверствам на Киевщине

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Прокуроры из СБУ и НАБУ установили, что командир роты вместе с сослуживцами в марте в оккупированном селе Мокрец Броварского района взяли в плен двух безоружных мирных жителей.

"Он незаконно допрашивал пленников, чтобы выведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах теробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А после приказал им раздеться и запер в подвале", - написал

По ее данным, этот командир роты – уже третий военнослужащий этой бригады уведомленный о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленным и священником в селе Богдановка.

"Если вы узнаете этого военнослужащего РФ и имеете свидетельства о его участии в других военных преступлениях – присылайте доказательства на наш единый хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097 -838-31-87, 050-107-66-75", - подытожила Венедиктова.