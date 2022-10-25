Об этом она заявила в интервью российскому пропагандистскому изданию.

Да, Безрук говорит, что в последнее время она столкнулась с большим количеством хэйта в соцсетях со стороны пользователей из Украины.

"Я не хочу углубляться в эту тему, но мой зритель, который был со мной с моей родины, можешь себе представить, как он реагирует сейчас, что я нахожусь там, где нахожусь. От меня тысячами отписываются в Instagram", – пожаловалась актриса.

По мнению Галины Безрук, ее позиция по поводу развязанной Россией войны в Украине должна быть всем понятна, ведь ее муж и ребенок – россияне. Поэтому она не погружается в сообщения, которые ей присылают.

"Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять сложившуюся у меня ситуацию. Если немного пошевелить мозгами, вполне понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок - какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Ближайших мне людей – себя и семью", - отметила украинская актриса.

Поскольку муж Безрук, актер Артем Алексеев, россиянин, они переживают и за то, что его могут мобилизовать.

"Сегодня утром я спросила мужа, как мы будем отмечать Новый год. Он мне ответил: "Посмотри на меня. Ты видишь, что происходит? Ты понимаешь, что мне может в любой момент прийти повестка? Какой Новый год?", - рассказала разговор с мужем Галина Безрук.

Кстати, муж, которого Галина Безрук выбирает в отличие от Украины, по ее словам бил Галину и изменял ей. Об этом она сама писала в социальных сетях год назад. Впрочем, сейчас супруги поработали над отношениями, и пара решила не разрушать семью, ведь, как говорит Галина, "не все так однозначно".

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