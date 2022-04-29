"Выбирайте жизнь, не ожидайте смерти": Гайдай рассказал об обострении ситуации в области и анонсировал эвакуацию из пяти городов Луганщины

Об этом он написал в телеграмме.



"Эвакируйтесь быстрее: по-прежнему мы отправляем автобусы и гуманитарную помощь, но и недавно еще и ритуальный транспорт. Маршрутов для эвакуации по-прежнему пять: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горное", - сообщил Сергей Гайдай.



По его словам, если сравнивать количество населения до 24 февраля и текущие показатели, то логично сокращение желающих выехать - с тысячи до 100-150 человек ежедневно В пять-шесть раз уменьшилось количество оставшихся, поэтому пропорционально численности населения уменьшилось жителей, которые эвакуируются.



В течение 28 апреля невозможно было доехать до Рубежного, ведь тяжело и опасно. Не всегда можно попасть в Попасную и Горную. Местные власти направляют на Луганщину автобусы, гаманитарную помощь, а с недавних пор - и ритуальный транспорт. Ситуация так ухудшилась, что в Попасной опасно хоронить погибших и погибших. Это делают на кладбищах других населенных пунктов. Также многие погибшие остаются во дворах.



"Не медлите и эвакуируйтесь – выбирайте жизнь, не ожидайте российской смерти. Эвакуационный транспорт уже в пути", - подчеркнул глава ОВА.

28 апреля россияне 10 раз обстреляли города в Луганской области, повредили жилые и хозяйственные здания.

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