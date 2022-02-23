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"Выбирать не нам, это для Путина война по выбору": США в ООН призвали дать РФ понять, что она "заплатит огромную цену" за войну с Украиной

23 февраля, 2022 среда
20:05
война с Россией Линда Томас-Гринфилд в ООН

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала мир дать президенту России Владимиру Путину понять, что его агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, и война с Украиной является выбором для него

Об этом она сказала на заседании Генассамблеи ООН 23 февраля, в повестку дня которой вошел вопрос ситуации безопасности в Украине, передает Еспресо.TV.

"Мы все хотим, чтобы Россия осуществила деэскалацию и избрала мир. Но не нам делать выбор. Это для Путина война по выбору. Если он это сделает, то только Россия понесет ответственность. Сегодня мы можем дать ему понимание, что она понесет огромную цену", - сказала Томас-Гринфилд.

Дипломатка подчеркнула, что Россия пытается создать фейковую реальность, которая, однако, уже имеет свои последствия, ведь в результате войны на Востоке Украины уже погибли более 14 тыс. человек.

"Обычные россияне должны спросить, скольки российскими жизнями Путин готов пожертвовать, чтобы удовлетворить свои амбиции. Если РФ продолжит свой путь, это может, согласно нашим оценкам, создать новый кризис беженцев - самый крупный сегодня, из более чем 5 млн перемещенных лиц из-за войны России по выбору и давлению Путина. И потому, что Украина является одним из крупнейших поставщиков пшеницы, российские действия могут спровоцировать резкий рост цен на продукты питания и привести к худшему голоду в Ливии, Йемене и Ливане", - пояснила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что намерения Путина ясны: он хочет вернуться назад более чем на тысячу лет к эпохе империй. Дипломатка подчеркнула: "США решительно отвергает это. Это 2022 год. Мы не вернемся к временам колоний, империй, СССР. Мы идем дальше. И должны уверить, пепел мертвых империй не зажжется новыми формами угнетения и жестокости".

Томас Гринфилд отметила, что призывы к деэскалации обеих сторон не действенны, ведь дают только повод для усиления агрессии РФ. Компромисса, по ее словам, нет, и все члены ООН должны осознать угрозу сейчас, прежде чем это будет слишком поздно.

"Мы стоим на перекрестке истории. В понедельник Путин объявил, что признает как независимые государства так называемые ДНР и ЛНР - части суверенной территории Украины, которые контролируются российскими наемниками с 2014 года. Затем он приказал российским войскам, так называемым миротворцам, переместиться в эти регионы ... Российские действия – неспровоцированное нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины и полное нарушение Минских договоренностей. Российская агрессия угрожает не только всей Украине, но и всем государствам-членам и самой ООН", - отметила американская дипломат.

  • Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Генассамблеи ООН заявил, что сам Путин не остановится , Украина нуждается в помощи и ждет конкретных действий против военной машины РФ.

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