Вязать сетки и делать окопные свечи: в РФ предлагают ввести в школах уроки для поддержки войны

Об этом пишет Дума.ТВ.

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" предложил, чтобы школьники "вязали маскировочные сетки и делали окопные свечи".

"В рамках "правительственного часа" мы заслушаем главу Росмолодежи Ксению Разуваеву. Мы положительно оцениваем работу агентства. У нас есть некоторые предложения, например, с 2022 года в школах проводятся занятия "Разговоры о важном". Мы предлагаем сделать еще и "Важные дела". Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сетки, почему бы не начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для наших воинов на СВО", - сказал он.

Кроме того, фракция Миронова предложила снять сюжеты, где российские военные будут отвечать на вопрос "за что вы боретесь?"