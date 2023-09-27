Вязать сетки и делать окопные свечи: в РФ предлагают ввести в школах уроки для поддержки войны
Российский депутат Сергей Миронов предложил ввести в школах предмет "важные дела", где школьники будут производить "полезные вещи" для войны против Украины
Об этом пишет Дума.ТВ.
Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" предложил, чтобы школьники "вязали маскировочные сетки и делали окопные свечи".
"В рамках "правительственного часа" мы заслушаем главу Росмолодежи Ксению Разуваеву. Мы положительно оцениваем работу агентства. У нас есть некоторые предложения, например, с 2022 года в школах проводятся занятия "Разговоры о важном". Мы предлагаем сделать еще и "Важные дела". Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сетки, почему бы не начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для наших воинов на СВО", - сказал он.
Кроме того, фракция Миронова предложила снять сюжеты, где российские военные будут отвечать на вопрос "за что вы боретесь?"
- На днях стало известно, что в школах на всей территории России прославляют службу в вооруженных силах, создают "добровольные роты" подростков, переориентируют учебную программу, указывающую на то, что еще детей готовят к войне.
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