Вятрович заявил, что юридически невозможно снова дать Бандере Героя Украины
Нардеп Владимир Вятрович считает, что вернуть звание Героя Украины идеологу украинского национального движения ХХ века Степану Бандере невозможно с юридической точки зрения
Об этом он заявил в интервью Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
“Я скептически отношусь к этой инициативе по нескольким соображениям. С юридической точки зрения это нереально. Нет правовых механизмов для того, чтобы отменить решение суда, чтобы снова каким-то образом вернуть это звание. С историко-политической точки зрения - а зачем оно ему? Это государственное отличие в значительной степени дискредитировано некоторыми его обладателями, которые поддерживают врагов Украины”, - отметил он.
По мнению Вятровича, это звание является украинской адаптацией Героя Советского Союза.
Он добавил, что для государственно-юридического оформления отношения к фигурам истории или современности стоило бы говорить о новом звании, награде или отличии.
“Хотя в идеале нужно двигаться к этой цели другим путем: должен быть национальный Пантеон. По-моему, это гораздо лучше бы показало со стороны государства, какие ключевые фигуры составляют основу украинской государственности. Речь идет о перезахоронении в Украине ключевых фигур нашей истории”, - сказал Вятрович.
- В 2010 году президент Виктор Ющенко посмертно присвоил звание Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере.
- В 2011 году, при президентстве Виктора Януковича, суд упразднил этот указ.
- Группа нардепов внесла в Раду постановление, в котором рекомендуют президенту Владимиру Зеленскому вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.
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