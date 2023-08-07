Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"По моему мнению, эта монументальная скульптура с любыми украшениями остается советской монументальной скульптурой. Я изначально очень скептически относился к идее украсить ее трезубцем, таким образом украинизировать. Если есть какие-то проблемы с демонтажем этого монумента, он является каким-то образцом советского монументального искусства, очевидно, проще было бы просто оставить щит без советского герба. Конечно, я поддерживаю демонтаж того герба, но меня настораживают идеи украинизации этого абсолютно советского монумента", - подчеркнул нардеп.

Владимир Вятрович отметил, что это ошибочный подход, потому что может стать прецедентом к тому, что зачем нам создавать что-нибудь новое, если можно переименовать или перекрасить.

"Я не говорю, что нужно забывать советское или российское имперское прошлое, но я говорю, надо помнить, как тот режим был силой насажден в нашей стране и своими репрессиями уничтожал украинцев. Возможно, именно для этого следует помнить об этой истории .Мне не нравится, что мы постфактум и обратном порядке украинизируем те или иные периоды истории, или исторические памятники.Эта скульптура "Родина-мать " строилась как типичный классический образец советского монументального искусства с четкой целью – влиять вообще, показывать могущество и подавлять человека. Эта скульптура несет определенные месседжи и переименованием или украшением трезубцем их не изменишь", - объяснил Вятрович.

Что предшествовало демонтажу герба СССР на щите Родины-матери

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР трезубцем, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно. Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромная сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Родины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве гербом Украины.

25 июля в Минкульте заявили , что трезубец для "Родины-матери" планируют изготовить из европейского металла, поскольку сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", не отвечает техническим требованиям.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - отмечает Минкульт.

28 июля Запорожсталь назвала отказ Министерства культуры и информационной политики от бесплатно предоставленной украинской стали для трезубца "Родины-матери" из-за несоответствия техническим требованиям безосновательным.

"Мы уверены, что сталь изготовлена на "Запорожстали" подходит для производства трезубца. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем предъявленные претензии пристрастными и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", - говорится в сообщении.

29 июля сообщалось, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать": решение должно утвердить Министерство культуры и информационной политики.

30 июля на монументе начались работы по демонтажу. В субботу, 5 августа, не удалось установить трезубец на монументе "Родина-мать" из-за сильных порывов ветра.

6 августа в столице Украины подняли трезубец на монумент "Родина-мать". Окончательные монтажные работы планируют завершить ко Дню флага Украины – 23 августа