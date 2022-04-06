Вятрович: незаконное отключение Эспрессо, Прямого и 5 канала – это ослабление Украины, Зеленский должен исправить ситуацию
Нардеп от "Европейской Солидарности", экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что ограничение свободы слова в Украине путем отключения украинских каналов Эспрессо, Прямой и 5 канал из эфира ослабляет страну и приближает украинское общество к состоянию российского
Об этом Вятрович написал в Facebook.
"Украина – не Россия. Именно поэтому мы оказываем эффективное сопротивление российской агрессии. Украина – не Россия, потому что сохранила свою уникальную культуру, идентичность. Украина – не Россия, потому что сохранила свободу, в частности свободу слова. Ограничение свободы слова из-за незаконного отключения espreso.tv , Телеканал "Прямой" 5 канал – это ослабление Украины, приближение ее к России”, – написал Вятрович.
Читайте также. Выключение телеканала "Эспрессо" из сети Т2 – действие российской агентуры, – Николай Княжицкий
Нардеп подчеркнул, что исправить ситуацию должен президент Владимир Зеленский.
"Владимир Зеленский, Ваша задача как Верховного главнокомандующего - делать государство сильнее, поэтому именно Вы должны исправить ситуацию", - написал Вятрович.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.58
-
EUR
Покупка 31.96Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное