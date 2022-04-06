Вятрович: незаконное отключение Эспрессо, Прямого и 5 канала – это ослабление Украины, Зеленский должен исправить ситуацию

Об этом Вятрович написал в Facebook.



"Украина – не Россия. Именно поэтому мы оказываем эффективное сопротивление российской агрессии. Украина – не Россия, потому что сохранила свою уникальную культуру, идентичность. Украина – не Россия, потому что сохранила свободу, в частности свободу слова. Ограничение свободы слова из-за незаконного отключения espreso.tv , Телеканал "Прямой" 5 канал – это ослабление Украины, приближение ее к России”, – написал Вятрович.



Читайте также. Выключение телеканала "Эспрессо" из сети Т2 – действие российской агентуры, – Николай Княжицкий



Нардеп подчеркнул, что исправить ситуацию должен президент Владимир Зеленский.



"Владимир Зеленский, Ваша задача как Верховного главнокомандующего - делать государство сильнее, поэтому именно Вы должны исправить ситуацию", - написал Вятрович.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.