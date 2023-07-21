Вятрович: мы добились отставки идеолога "единого марафона" Ткаченко и продолжим бороться за запрет московской церкви
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович во время отчета фракции за 4 года каденции ВР девятого созыва напомнил, что одной из задач была защита достижений гуманитарной политики, внедренной с 2014 по 2019 год
Об этом сообщает пресс-служба ЕС.
"В 2019 году наши достижения оказались под угрозой политиков, которые заходили в парламент под лозунгом "какая разница". Нам пришлось приложить очень много усилий для того, чтобы остановить попытки изменить закон о применении украинского языка как государственного и закон о декоммунизации. Мы отстояли эти ключевые для нашей команды и страны законы. Иногда нам приходилось обращаться к общественности, и иногда это выливалось в масштабные протесты, когда люди выходили вместе с нами защищать эти очень важные для страны законы. Но, в конце концов, эти законы продолжают функционировать", - констатирует депутат.
Вятрович также отметил, что после 24 февраля 2022 удалось продолжить укрепление политики национальной идентичности.
"Скандально известные министры, такие как министр образования Шкарлет, подали в отставку. Наконец-то уходит в отставку министр культуры и информационной политики Ткаченко, один из создателей "Единого марафона", который превратился в инструмент подавления свободы слова в Украине", - отмечает депутат.
"Именно после 24 февраля 2022 года был принят чрезвычайно важный закон по нашей инициативе, который продолжает процессы декоммунизации, это закон о деколонизации. Этим парламентом был принят закон, которым запрещаются музыкальные продукты государства-агрессора, книги государства-агрессора. Я очень рад, что был принят закон, поддерживающий украинскую книгу, украинское книгоиздание и украинское книгораспространение. Рад, что этим парламентом было принято решение о лучших пенсиях для тех, кто боролся за Независимость. На самом деле мы сделали многое для укрепления украинской национальной идентичности именно теперь, когда война переросла в полномасштабную войну, потому что прекрасно понимаем, что помимо всего прочего это война за идентичность", - считает Вятрович.
"Но несмотря на эти достижения есть еще что делать. Один из чрезвычайно важных вопросов - это прекращение деятельности в Украине российской православной церкви. Законопроект, который должен урегулировать это и поставить точку в существовании "пятой колонны" на территории Украины, наша фракция подала в парламент еще в конце прошлого года. Этот законопроект был поддержан комитетом по гуманитарной и информационной политике и, к сожалению, до сих пор не ставится на повестку дня парламента. Но мы будем продолжать дожимать, потому что считаем, что это тоже важнейший элемент национальной идентичности, а значит и национальной безопасности. Уверен, что нам это удастся, мы делаем Украину более сильной и приближаем ее к победе", – резюмирует Вятрович.
- Напомним, во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.
- Александр Ткаченко подал 20 июля премьеру заявление об отставке из-за волны недоразумений по поводу важности культуры во время войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное