Вы заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать, - вратарь Бущан трогательно попрощался с Шевченко
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поблагодарил Андрея Шевченко за доверие и совместную работу в национальной команде
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Youtube-канал vZbirna.
Бущан сказал, что был очень рад находиться рядом с Шевченко в сборной Украины.
"Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Мне очень приятно и льстит. Был безумно рад находиться рядом с вами, потому что вы - мой кумир детства. Для меня было огромной мотивацией находиться рядом с вами. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной карьере в качестве тренера. Вы великий чемпион, хочу чтобы вы им были и в качестве тренера. Вы сдержали свое слово: заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать", - сказал Георгий Бущан.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Его контракт закончился 1 августа, тренер отказался продлевать соглашение с УАФ.
Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 10 августа стало известно, что чемпион мира Александр Петраков может возглавить сборную Украины .
- 11 августа Сергей Ребров должен был провести финальные переговоры с руководством "Аль-Айном" из ОАЭ относительно расторжения контракта.
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