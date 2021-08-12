Вы заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать, - вратарь Бущан трогательно попрощался с Шевченко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Youtube-канал vZbirna.



Бущан сказал, что был очень рад находиться рядом с Шевченко в сборной Украины.



"Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Мне очень приятно и льстит. Был безумно рад находиться рядом с вами, потому что вы - мой кумир детства. Для меня было огромной мотивацией находиться рядом с вами. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной карьере в качестве тренера. Вы великий чемпион, хочу чтобы вы им были и в качестве тренера. Вы сдержали свое слово: заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать", - сказал Георгий Бущан.



Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Его контракт закончился 1 августа, тренер отказался продлевать соглашение с УАФ.



Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb