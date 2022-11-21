Об этом говорится на странице Главнокомандующего в фейсбуке .

"Вы – всегда первые! Вы там, где тяжелее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации. Закаленные в тяжелых боях, вы дали достойный отпор врагу. Все без исключения бригады наших Десантно-штурмовых войск – легендарные. Я благодарю каждого десантника за службу, за верность военной присяге и клятве десантника. Склоняю голову перед теми, чья кровь навсегда влилась в цвет ваших беретов. Поздравляю с праздником! Горжусь и полагаюсь на вас! – говорится в сообщении Валерия Залужного.

К слову, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли отметил необходимость освобождения всей территории Украины