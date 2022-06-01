"Вы все - добровольцы": "мобилизованные" из "ДНР" жалуются на отношение оккупантов, - украинская разведка

В Главном управлении разведки опубликовали перехваченный разговор захватчиков.

Боевик из "ДНР" рассказывает российскому военному о протестах, состоявшихся в 115 батальоне армии оккупантов: "Вышел приказ отпустить студентов. Приехали их матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация. П… (негодяги), вы ох… куда вы наших детей привели.

Рассказывает об отношении оккупационной армии к "мобилизованным" из "ДНР":

"Когда на "передок" бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно", – говорится в разговоре между военными.

Российский собеседник в ответ объясняет, что в РФ также многие не хотят участвовать в войне: "В аэропорту у нас также и "самострелов" хватает. Также никто не хочет ехать сюда", – пояснил россиянин.