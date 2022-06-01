"Вы все - добровольцы": "мобилизованные" из "ДНР" жалуются на отношение оккупантов, - украинская разведка
Оккупанты в телефонном разговоре рассказывают об отношении россиян к "добровольно мобилизованным" из Донецкой области
В Главном управлении разведки опубликовали перехваченный разговор захватчиков.
Боевик из "ДНР" рассказывает российскому военному о протестах, состоявшихся в 115 батальоне армии оккупантов: "Вышел приказ отпустить студентов. Приехали их матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация. П… (негодяги), вы ох… куда вы наших детей привели.
Рассказывает об отношении оккупационной армии к "мобилизованным" из "ДНР":
"Когда на "передок" бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно", – говорится в разговоре между военными.
Российский собеседник в ответ объясняет, что в РФ также многие не хотят участвовать в войне: "В аэропорту у нас также и "самострелов" хватает. Также никто не хочет ехать сюда", – пояснил россиянин.
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