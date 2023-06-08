Об этом пишет Белта.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС? Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" – сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации договора о коллективной безопасности.

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что Украина пытается скрыть якобы неудачное контрнаступление.

"Понятно, что украинской стороне нужно было скрыть три дня контрнаступления, где почти две сотни бронемашин были уничтожены и более 2 тыс. человек погибли", - сказал Лукашенко.

По его словам, об этом же свидетельствует и осторожная реакция США, заявивших, что подрыв Каховской ГЭС следует расследовать.