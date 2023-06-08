"Вы, вероятно, догадываетесь, кто уничтожил Каховскую ГЭС?": Лукашенко обвинил в подрыве Украину
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, в результате которого произошло затопление Херсонщины
Об этом пишет Белта.
"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС? Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" – сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации договора о коллективной безопасности.
Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что Украина пытается скрыть якобы неудачное контрнаступление.
"Понятно, что украинской стороне нужно было скрыть три дня контрнаступления, где почти две сотни бронемашин были уничтожены и более 2 тыс. человек погибли", - сказал Лукашенко.
По его словам, об этом же свидетельствует и осторожная реакция США, заявивших, что подрыв Каховской ГЭС следует расследовать.
- 7 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина еще не начала контрнаступление .
- 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке .
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