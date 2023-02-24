Видео с обращениями мировых звезд обнародовали в телеграм-канале United 24.

Актер Морган Фримен, американский астронавт Скотт Келли, актриса Мишель Монаган, актер Мэтт Дэймон, актер Марк Гэммил, кинорежиссер Вес Андерсон, актер Майкл Китон, группа Pet Shop Boys, музыкант Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons, актер Генри Голдинг, Джек Глисон, участник АВВА Бьорн Ульвеус, актер Джош Бролин, актриса Кэтрин Винник, участник Bring me the horizon Оливер Сайкс, актер Миша Коллинз, актер Лиев Шрайбер и другие обратились к украинцам со словами восхищения и поддержки.

Звезды обратились к украинскому народу, назвав украинцев людьми, "делающими невероятные вещи для Украины". Как отметил в начале Мэтт Дэймон, это "послание любви, уважения и солидарности ко всем нашим братьям и сестрам в Украине".

Произошедшее 24 февраля 2022 года Лиев Шрайбер назвал "актом неспровоцированной агрессии страны, которая в тридцать раз больше ее жертвы". Знаменитости назвали этот год "временем ужасных потерь и боли".

"Весь мир с глубоким восхищением наблюдал за смелостью, решительностью и несгибаемостью украинского народа против преступного российского нападения", - сказал звезда "Звездных войн" Марк Гэммил.

Майкл Китон назвал украинцев "самыми сильными людьми в мире", а актер Итан Гоук отметил, что украинцы борются за всех.

"Вы – вдохновение для всего мира", - подчеркнула актриса и певица Барбра Стрейзанд.

"Знайте, что ваша храбрость, стойкость, сила и достоинство во время вашей борьбы со злом является вдохновением для всего мира", - добавил Миша Коллинз.

Знаменитости заверили, что они поддерживают Украину, молятся о ее жителях и солидарны с украинцами.

Звезда "Викингов" Кэтрин Винник также обратилась к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения

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