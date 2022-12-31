Вопрос выглядит действительно странным: стоит заглянуть в календарь, чтобы убедиться, что идут последние часы 2022-го.

Но завтра будет 1 января, и, очевидно, первый день 2023-го не пройдет без воздушных тревог, ракетных обстрелов, тем более – стычек на фронте. Война будет продолжаться, и ввиду этого 2022-й не уйдет в историю, переведя преемнику ее жестокие реалии.

Да, мы вынуждены, зажатые потребностями летоисчисления, начать отсчет года нового. И надеяться, желая того и другим, что 2023 год станет победным, что принесет мир на нашу землю. Что в нем, пусть не сразу, но прекратится конвейер потерь, отчаяния и ужаса.

Но, вероятно, так не будет. Будет война. Она будет продолжаться до тех пор, пока в Москве будет сидеть тот, кто ее затеял, кто мечтал под занавес 2022 подписать "новый союзный договор", реанимируя покойника на костях убитых им украинцев. Так не будет, потому что даже если кремлевский дед склеит ласты, там, за поребриком, никогда не примирятся с независимой, свободной, демократической Украиной. И даже тогда, когда будет подписан какой-то "мир", то война будет продолжаться, питаясь ненавистью одичавшего от имперской лихорадки "народца".

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Будет война. Она будет продолжаться до тех пор, пока в Москве будет сидеть тот, кто ее затеял, кто мечтал под занавес 2022 подписать "новый союзный договор", реанимируя покойника на костях убитых им украинцев. Так не будет, потому что даже если кремлевский дед склеит ласты, там, за поребриком, никогда не примирятся с независимой, свободной, демократической Украиной.

Британская Financial Times опубликовала неутешительный прогноз, который, в принципе, не открытие или гадание на кофейной гуще. "Условия для прекращения огня, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены в 2023 году. Замораживание нынешних позиций не удовлетворит ни Россию, ни Украину... Зеленский не может согласиться на прекращение огня, оставив Украину без территории, утраченной после российского вторжения в феврале, кроме оккупированного Донбасса и Крыма, захваченных в 2014 г. Чтобы вернуть эту территорию, нужно оружие, которое Запад, похоже, не желает поставлять".

Вполне реальная перспектива. С одной, правда, оговоркой. Запад пока "не желает поставлять". Ибо война не слишком учитывает желание или не желание Запада. В феврале — марте мы только могли мечтать о Javelin, а на пороге 2023-го ждем Patriot.

Что касается остального, то да, никто не согласится на прекращение огня до тех пор, пока хотя бы дюйм оккупированной территории будут контролировать террористы. Никто не сложит оружие перед перспективой очередной волны "мобилизации" в России, которае, по прогнозам, начнется уже в первые недели 2023-го. Никто не будет считать войну завершенной, пока ее зачинщики и вдохновители, а также тысячи исполнителей не сядут на скамью подсудимых в Международном трибунале или в локальных уголовных судах.

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Но, в конце концов, мог бы кто-нибудь в сознании стремиться к другому? Или кто-нибудь в Украине согласился бы на добровольное самоубийство в белых одеждах "мира" на условиях бандитов? Поэтому 2022-й будет продолжаться. Подсознательно мы будем жить в нем, возвращаясь в воспоминаниях о наших погибших, об ужасе первого пережитого обстрела, о Буче, Ирпене, Мариуполе, Оленовке.

2022-й завтра уйдет в историю. Но он будет оставаться с нами как талисман предстоящей победы, как точка кардинального выбора. Saltem te tentavisse – по крайней мере, мы попробовали, и наша попытка была успешной и победной. А это дало понимание того, что выбор 2022-го был правильным.

Подсознательно мы будем повторять его уроки, вспоминать первые победы и первое осознание того, что можем их добывать.

Главное: мы будем делать это спокойно и взвешенно. Ибо 2022-й научил нас преодолевать страх. И, к слову, мы научили других – Европу и Америку – этой черте: не дрожать перед Россией, сломать мыслительные шаблоны и предостережения.

… Да, 2022-й завтра уйдет в историю. Но он будет оставаться с нами как талисман предстоящей победы, как точка кардинального выбора. Saltem te tentavisse – по крайней мере, мы попробовали, и наша попытка была успешной и победной. А это дало понимание того, что выбор 2022-го был правильным.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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