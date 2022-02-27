Вы сражаетесь не с нашим правительством, а с народом, - Усик заплакал и обратился к украинцам и россиянам. Видео
Украинский боксер Александр Усик со слезами на глазах призвал россиян прекратить войну на территории Украины
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Усик также обратился к украинцам и заверил, что он гордится тем, что он украинец.
"Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый могущественный в мире народ, я очень горжусь, что я украинец. Я хочу вам всем сказать: "Спасибо. Вы – сила", - сказал боксер.
После этого Александр Усик заговорил по-русски и призвал агрессора прекратить войну.
"А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы сражаетесь не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы сражаетесь с народом. Это наша земля. Мы здесь дома. И не мы к вам пришли. Нас не надо уосвобождать. Мы сами себя освободим", - завершил обращение Усик.
- 26 февраля Усик обратился к президенту страны-агрессору Владимиру Путину.
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