Об этом рассказала пресс-служба правительства Великобритании в фейсбуке.

"На этой неделе я посетил украинские войска, которые проходят учения в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию", - говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть, что Джонсон находится вместе с группой, отрабатывающей уличные бои. Британский премьер бросает учебную гранату, занимает позицию за крупнокалиберным пулеметом и примеряет противотанковый комплекс NLAW.

Накануне Джонсон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, обсудив "зерновое соглашение" и военную поддержку Украины.

Как известно, Джонсон будет оставаться в должности премьера Британии до начала сентября, после чего уйдет с поста.

30 июня 2022 года Великобритания заявила о готовности удвоить свою военную поддержку Украине. Страна планирует выделить еще 1,2 млрд долларов для того, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление.

3 июля британские СМИ сообщили, что украинские военные тренируются в Британии стрелять из аналогов HIMARS

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