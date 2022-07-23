"Вы сможете победить": Джонсон посетил украинских военных на полигоне в Британии
Правительство Великобритании опубликовало видео посещения премьер-министром Борисом Джонсоном учебного полигона, где обучаются украинские военные
Об этом рассказала пресс-служба правительства Великобритании в фейсбуке.
"На этой неделе я посетил украинские войска, которые проходят учения в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию", - говорится в подписи к видео.
На кадрах можно увидеть, что Джонсон находится вместе с группой, отрабатывающей уличные бои. Британский премьер бросает учебную гранату, занимает позицию за крупнокалиберным пулеметом и примеряет противотанковый комплекс NLAW.
Накануне Джонсон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, обсудив "зерновое соглашение" и военную поддержку Украины.
Как известно, Джонсон будет оставаться в должности премьера Британии до начала сентября, после чего уйдет с поста.
- 30 июня 2022 года Великобритания заявила о готовности удвоить свою военную поддержку Украине. Страна планирует выделить еще 1,2 млрд долларов для того, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление.
- 3 июля британские СМИ сообщили, что украинские военные тренируются в Британии стрелять из аналогов HIMARS
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