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Вы – с*ки, а я теперь сделан из стали, - Макгрегор бесцеремонно заговорил о возвращении в октагон

22 ноября, 2021 понедельник
15:03
Спорт

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что его проблемы с левой ногой остались позади

Макгрегор опубликовал серию ярких сообщений в Twitter.

"Я без проблем вернусь после этой травмы ноги. Вы – с*ки, а я теперь сделан из стали. Эта игра только началась. Знайте, что все мои враги имеют тот же возраст и опыт, что я, и поэтому эта война будет вечной "Макгрегор навсегда!" – написал Конор в Твиттере.

На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.

Это было уже третий бой Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

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Конор Макгрегор
UFC
MMA
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