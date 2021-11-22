Вы – с*ки, а я теперь сделан из стали, - Макгрегор бесцеремонно заговорил о возвращении в октагон

Макгрегор опубликовал серию ярких сообщений в Twitter.



"Я без проблем вернусь после этой травмы ноги. Вы – с*ки, а я теперь сделан из стали. Эта игра только началась. Знайте, что все мои враги имеют тот же возраст и опыт, что я, и поэтому эта война будет вечной "Макгрегор навсегда!" – написал Конор в Твиттере.

На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.

Это было уже третий бой Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

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