Вы – с*ки, а я теперь сделан из стали, - Макгрегор бесцеремонно заговорил о возвращении в октагон
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что его проблемы с левой ногой остались позади
Макгрегор опубликовал серию ярких сообщений в Twitter.
"Я без проблем вернусь после этой травмы ноги. Вы – с*ки, а я теперь сделан из стали. Эта игра только началась. Знайте, что все мои враги имеют тот же возраст и опыт, что я, и поэтому эта война будет вечной "Макгрегор навсегда!" – написал Конор в Твиттере.
На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.
Это было уже третий бой Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.
- 11 июля ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 12 июля Макгрегор пригрозил семье Дастина Пуарье, когда сломал ногу в их бою.
- 13 июля знаменитый боксер Флойд Мейвезер поглумился над единоборцем Конором Макгрегором, потерпевшим поражение от Дастина Пуарье техническим нокаутом.
- 17 октября итальянский диджей и телеведущий Франческо Факкинетти заявил, что Макгрегор сломал ему нос в ночном клубе в Риме.
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