"Вы сами увидите, когда окажетесь там": Байден обратился к американским военным в Польше по поводу ситуации в Украине

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Президент США отметил детей и женщин, которые героически стоят перед танком агрессора и говорят, что никуда не уйдут. После этого сделал странное заявление.



"Вы сами увидите, когда окажетесь ТАМ", - сказал Джо Байден в обращении к 82-й воздушно-десантной дивизии, которую направили в Польшу.



Многие восприняли это как намек, что Байден планирует послать американских военных в Украину.

Напомним, президент США Джо Байден прибыл в польский Жешув, где планирует встречу с лидером Польши Анджеем Дудой и бежавшими от войны в Украине людьми.