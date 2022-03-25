"Вы сами увидите, когда окажетесь там": Байден обратился к американским военным в Польше по поводу ситуации в Украине
Президент США Джо Байден во время визита в Польшу встретился с американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии и сказал, что солдаты увидят, что происходит в Украине
Видео доступно с трансляции Fox News.
Президент США отметил детей и женщин, которые героически стоят перед танком агрессора и говорят, что никуда не уйдут. После этого сделал странное заявление.
"Вы сами увидите, когда окажетесь ТАМ", - сказал Джо Байден в обращении к 82-й воздушно-десантной дивизии, которую направили в Польшу.
Многие восприняли это как намек, что Байден планирует послать американских военных в Украину.
- Напомним, президент США Джо Байден прибыл в польский Жешув, где планирует встречу с лидером Польши Анджеем Дудой и бежавшими от войны в Украине людьми.
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