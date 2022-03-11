"Вы решили провести "дехимизацию" Украины?", - Зеленский заявил, что Россия способна совершить химическую атаку

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.



По словам Зеленского, если "хочешь узнать планы России - посмотри, в чем Россия обвиняет других".



"Меня это очень беспокоит, потому что не раз мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других. Послушайте такие обвинения в российских СМИ сами собой показывают, что они так способны. Российские же военные, российские спецслужбы. Показывают, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах. Так же! Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались. И сами будут делать еще. Снова и снова. Если их не остановить", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.



Зеленский заверил, что на территории Украины никогда не разрабатывалось химическое оружие.



"Что это за обвинение в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком, фосфором? Что вы еще приготовили, куда ударите хим. оружием? По роддому в Мариуполе, по церкви в Харькове, по детской больнице Охматдет? Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если Россия сделает что-то подобное против нас - получит самое жестокое санкционное" ответ", - говорится в обращении Владимира Зеленского.

Согласно данным американской разведки, заявления РФ об отводе войск могут быть хитростью , и Москва может совершить новое нападение на Украину "в ближайшие дни", которое может включать химическую атаку на мирных жителей.

10 марта стало известно, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину.

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