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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Вы решили провести "дехимизацию" Украины?", - Зеленский заявил, что Россия способна совершить химическую атаку

"Вы решили провести "дехимизацию" Украины?", - Зеленский заявил, что Россия способна совершить химическую атаку

11 мартa, 2022 пятница
00:32
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия способна совершить химическую атаку в войне на нашей стране

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, если "хочешь узнать планы России - посмотри, в чем Россия обвиняет других".

"Меня это очень беспокоит, потому что не раз мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других. Послушайте такие обвинения в российских СМИ сами собой показывают, что они так способны. Российские же военные, российские спецслужбы. Показывают, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах. Так же! Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались. И сами будут делать еще. Снова и снова. Если их не остановить", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заверил, что на территории Украины никогда не разрабатывалось химическое оружие.

"Что это за обвинение в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком, фосфором? Что вы еще приготовили, куда ударите хим. оружием? По роддому в Мариуполе, по церкви в Харькове, по детской больнице Охматдет? Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если Россия сделает что-то подобное против нас - получит самое жестокое санкционное" ответ", - говорится в обращении Владимира Зеленского.

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Видео
Владимир Зеленский
химоружие
русская агрессия
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