Вы применили санкции, мы благодарны, но это было немного поздно, потому что если бы это было раньше, то Россия не пошла бы войной, - Зеленский призвал Евросовет не опоздать с членством Украины в ЕС

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к Евросовету и народам Европы.



"Хочу поблагодарить, вы объединены вокруг нас. Но я хочу сказать, что было сделано. Так, или иначе, по-разному. Главное - вы объединились, и мы это ценим. Вы применили санкции, мы благодарны, но это было немного поздно, потому что если бы это было раньше, то Россия не пошла бы войной. Ну по крайней мере, никто точно не знает, был шанс. Северный поток-2: вы заблокировали. Мы благодарны и это правильно, но это тоже было немного поздно. вовремя, то Россия бы не создала газовый кризис. По крайней мере, был такой шанс. Теперь мы с вами готовим членство Украины в ЕС. Наконец-то, вот тут я вас прошу. Не опоздайте. Пожалуйста, потому что за этот месяц, вы сравнили эти миры и вы все видите. Кто чего стоит, и что Украина должна быть в ЕС как можно быстрее. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс", - сказал Владимир Зеленский.





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