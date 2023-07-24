Вы, правда, хотите меня убедить, что в гестапо тоже есть хорошие люди?
Составьте 2+2 и получите, что ваш "хороший" "батюшка" УПЦ МП спонсирует войну, финансово поддерживая материнскую РПЦ
Каждый год одно и то же. Пишешь что-то о мерзкой секте РПЦ в Украине, а в комменты приходят люди, и такие: "А наш батюшка хоть и из РПЦ, а молится за Украину!". Или: "А вот филиал РПЦ в Украине официально написал, что это упала российская ракета!".
Люди, вы, правда, хотите меня убедить, что в гестапо тоже есть хорошие люди? Да, верю, есть. Только не понимаю, что ты делаешь в Гестапо, если ты хороший человек? Ты там находишься, чтобы что?
Если ваш священник, которого вы, какого-то черта, называете свиным манером, батюшкой, действительно хороший и патриотический, то зачем он отправляет в Москву ренту с каждой собранной у вас гривны? Вы ведь в курсе, что все священники УПЦ МП платят за франшизу и эти деньги идут по цепочке вплоть до самого московского патриарха Кирилла? Вы должны составить 2+2 и понять, что за ваши гривны Кирилл освящает ракеты, которые потом прилетают, в том числе, и по верующим филиала РПЦ в Украине.
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Так же составьте 2+2 и получите, что ваш "хороший" "батюшка" УПЦ МП спонсирует войну, финансово поддерживая материнскую РПЦ.
Снимайте свои солнцезащитные очки и посмотрите на мир реально. В Гестапо могут быть хорошие люди. Но они все равно будут делать там плохие дела, потому что это Гестапо, а не барбершоп или латте-бар.
РПЦ – не место в Украине. Это вопрос безопасности и элементарного здравого смысла.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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