"Вы повторяете российскую пургу": Климпуш-Цинцадзе о заявлении "слуги" Фролова о восстановлении властью Зеленского связей с США
Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе отреагировала на заявление нардепа-"слуги" Павла Фролова о полном восстановлении властью президента Владимира Зеленского связей в различных сферах с Соединенными Штатами Америки
Об этом шла речь в эфире программы "Дебаты" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.
В ходе дискуссии Фролов заявил, что сейчас власти рассматривают США не как кошелек с деньгами.
"Мы отходим от того, что мы рассматриваем Америку, как это было до Зеленского, как "кошелек": "Дайте нам денег, дайте нам денег на все". То есть, это сотрудничество", - сказал он.
По словам Фролова, предусмотрено, что осенью пройдут встречи с представителями США о партнерстве в различных сферах.
"Осенью состоится множество встреч: и по кибербезопасности, так называемому кибердиалогу группа заработает, и по торгово-инвестиционному сотрудничеству группа заработает. Прямо записано, что будет перезаключено двустороннее соглашение об инвестиционно-торговоем сотрудничестве. Вы говорите, что $3 млрд - это страхование рисков. Так абсолютно нет. Конечно, это может быть и поддержка экспортеров, и это может быть развитие, там же прописано, аграрные инфраструктурные, а также проекты в сфере энергетики и климата. Это будет сотрудничество", - отметил нардеп.
В свою очередь, Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выделенные средства - это страхование инвестиций США и возможного экспорта.
Фролов в ответ заметил, что 3 млрд - это минимум, который выделен на сотрудничество.
На что нардеп "Европейской Солидарности" заявила: "Мы уже видели из ОАЭ 3 млрд, и из Омана инвестиции".
В то же время, Фролов сказал, что это не просто документы, а уже полный меморандум о сотрудничестве в коммерческих отраслях. Он также заявил, что до президента Зеленского якобы не было сотрудничества.
"Да не было. Соглашения старые. 2008 год. Это что нормальное состояние отношений? Уже все изменилось", - сказал нардеп.
На что Климпуш-Цинцадзе отреагировала: "Господин Павел, Вы сами сказали о стратегической комиссии по сотрудничеству, партнерству. Это то, что было восстановлено, работа ее, в 2018 году. Осенью 2018 года было последнее заседание. Почему два с хвостиком года президентства Зеленского никто не использовал этот инструмент?"
В ответ Фролов добавил: "И полтора года еще президентства Порошенко (Петра Порошенко, пятого президента Украины, - ред.)".
Это нардеп "ЕС" опровергла, заявив, что не полтора года, а полгода.
"Каких полтора? Вы плохо считаете? Осень 2018 года. Полгода", - сказала она.
На что нардеп "слуга" ответил: "Да, в 2019 году, в мае, была инаугурация. Это уже год. Мы восстановили отношения (с США, - ред.). Мы же не Порошенко, который ставил на Клинтон".
В свою очередь, Климпуш-Цинцадзе отметила, что Фролов "повторяет пургу".
"Что же вы такое говорите? Что ж вы повторяете российскую пургу на украинском канале? Просто российская пропаганда. Вы повторяете то, что вы хотите сказать миру, то вы можете пойти и свидетельствовать в американском суде, если вы об этом знаете. Господин, учите международные отношения. Ну делайте домашнюю работу. Не родилась Земля с приходом Зеленского", - отметила она.
- Напомним, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели встречу, где обсудили ряд вопросов. Говорили и о ситуации на Донбассе, и партнерских отношениях Украина-США.
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