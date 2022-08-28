"Вы подыгрываете Путину и подпитываете российскую агрессию": посол Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил об отмене приглашения посетить Украину премьеру федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру после его призывов добиваться заморозки войны РФ против Украины
Об этом дипломат написал у себя в Twitter.
"Вашей абсурдной риторикой о заморозке войны вы подыгрываете Путину и подпитываете российскую агрессию. Я приглашал вас в Украину. Теперь это приглашение отменено. Ваш визит нежелателен. Точка", - отреагировал Мельник на призыв премьера Саксонии Михаэля Кречмера "заморозить войну"..
Известно, что в программе ZDF на прошлой неделе премьер Саксонии выразил мнение, что "войну нужно заморозить, нужно перемирие и переговоры для прекращения войны", и что в публичном дискурсе слишком мало говорят об этом.
Несмотря на то, что он назвал вторжение России в Украину ужасным преступлением и сказал, что полностью согласен с мнением, что РФ не должна выиграть эту войну - нельзя пытаться решить исход войны на поле боя, "потому что это может иметь слишком плохие последствия для всех нас", и нужно использовать дипломатические механизмы, "даже когда у вас совершенно разные позиции и вы враги".
- Ранее сообщалось, что представители левого крыла Социал-демократической партии Германии призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступили за мирные переговоры с Россией.
- 26 августа посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал позицию политиков левого крыла правящей Социал-демократической партии Германии, призвавших прекратить помогать Украине оружием и подтолкнуть украинские власти к переговорам с Россией.
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