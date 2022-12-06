Видеоролик опубликован в ее Twitter .

"Вы победите. Вы победите во имя своих павших героев. Вы победите для своих детей. Победите для своей свободы. Вы победите для наших ценностей. Вы победите для Украины. Вы победите для Европы", – сказала Мецола.

Во вторник, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных Сил. В этом году праздник актуален как никогда, ведь украинские воины каждый день, каждый час, ежеминутно защищают нашу землю от вражеского войска РФ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины и пожелал скорейшего восстановления раненым воинам.

Президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс и записал видеопоздравления украинским защитникам из Славянска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb