"Вы победите": Президент Европарламента записала короткое видеопоздравление для ВСУ
Президент Европарламента Роберта Мецола записала видеопоздравления для Вооруженных сил Украины по случаю их профессионального праздника
Видеоролик опубликован в ее Twitter .
"Вы победите. Вы победите во имя своих павших героев. Вы победите для своих детей. Победите для своей свободы. Вы победите для наших ценностей. Вы победите для Украины. Вы победите для Европы", – сказала Мецола.
- Во вторник, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных Сил. В этом году праздник актуален как никогда, ведь украинские воины каждый день, каждый час, ежеминутно защищают нашу землю от вражеского войска РФ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины и пожелал скорейшего восстановления раненым воинам.
- Президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс и записал видеопоздравления украинским защитникам из Славянска.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное