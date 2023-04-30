Об этом он написал в telegram, поздравив пограничников с профессиональным праздником.

"Приветствую боевых собратьев с Днем пограничника Украины! Вы первые, кто встретил наступление российских окупантов на украинской границе. Вы первые, кто дал достойный ответ врагу", - подчеркнул Залужный.

В частности, он также отметил, что пограничники, как тогда, так и сейчас, демонстрируют отвагу и преданность Родине.

Бок о бок с Вооруженными Силами крепко стоят в бою на передних рубежах и героически сдерживают врага по всем направлениям, - добавил Главнокомандующий ВСУ и поблагодарил пограничников за службу.