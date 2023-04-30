"Вы первые, кто дал достойный ответ захватчикам": Залужный поздравил пограничников с профессиональным праздником
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что пограничники первые, кто встретил наступление российских захватчиков и дал им достойный ответ
Об этом он написал в telegram, поздравив пограничников с профессиональным праздником.
"Приветствую боевых собратьев с Днем пограничника Украины! Вы первые, кто встретил наступление российских окупантов на украинской границе. Вы первые, кто дал достойный ответ врагу", - подчеркнул Залужный.
В частности, он также отметил, что пограничники, как тогда, так и сейчас, демонстрируют отвагу и преданность Родине.
Бок о бок с Вооруженными Силами крепко стоят в бою на передних рубежах и героически сдерживают врага по всем направлениям, - добавил Главнокомандующий ВСУ и поблагодарил пограничников за службу.
- 28 апреля стало известно, что президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Валерию Залужному отправлять на фронт военкомов из центров комплектаций - их места займут ранее раненые военные.
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