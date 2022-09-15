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Главная война с Россией "Вы никто и зовут вас никак": РФ не признает паспорта "Л/ДНР" и не пускает их владельцев на свою территорию, - разведка

"Вы никто и зовут вас никак": РФ не признает паспорта "Л/ДНР" и не пускает их владельцев на свою территорию, - разведка

15 сентября, 2022 четверг
12:47
война с Россией

Жители фейковых республик на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей не могут пересечь границу с их паспортами. Выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы в России

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, после наступления украинских военных резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.

"Отмечается недовольство ходом проведения так называемой специальной операции и действиями российского правительства. Царит мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался уехать из "Л/ДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", - пишет разведка.

Также отмечается, что среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) вооруженных сил России распространяется информация, что до 1 декабря 2022 года должен завершиться один из этапов "специальной военной операции".

"После этого запланирован вывод с части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений вооруженных сил России. Вроде бы эти территории будут переданы под контроль так называемым добровольческих батальонов. Вероятно, вроде 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов", - пишет ГУ МО Украины.

  • В Украине готовится проект закона об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях.

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Украина
Россия
Луганщина
Донетчина
оккупированные территории
ГУР
коллаборанти
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