Об этом сообщает WBUR.

Книгу "You Don't Know What War Is: The Diary of Young Girl From Ukraine" адаптировало и обнародовало издательство "Bloomsbury" при содействии агентства ООН по делам беженцев. Книга вышла в свет 25 октября. Ее можно приобрести в бумажном и электронном вариантах.

"Это увлекательный и трогательный дневник молодой украинской беженки Евы Скалецкой. Рассказ о двенадцати днях в Украине, которые навсегда изменили жизнь 12-летней Евы. Утром ее разбудили ужасные звуки обстрела. Россия напала на Украину, и ее любимый дом в Харькове уже не был тем надежным убежищем, которым должно было быть. Именно тогда, когда она была вынуждена искать убежища в сыром, тесном подвале, Ева решила записать свою историю. И это история, которую должен услышать мир", - отмечается в описании на сайте издательства.

Из 7 миллионов украинцев, вынужденных бежать из Украины из-за развязанной Россией войны, две трети – это дети. Впрочем, их истории от них самих можно услышать не часто. Книга "Вы не знаете, что такое война" – это взгляд ребенка на ужасные события, свидетелем которых он стал.

В своем дневнике Ева записывала все, что происходило, как они искали безопасное место и ехали из Харькова в Дублин. В книге содержатся личные фотографии Евы, отрывки переписок с друзьями и заголовки, которые появлялись в те дни на страницах мировых СМИ. Обложку книги создала Анастасия Стефурак, а карты Харькова, Украины и Европы внутри книги – работа иллюстраторки Ольги Штонды, переселенки из Харькова.

"Было больно делиться своими эмоциями, но мы пытались поддерживать друг друга, - говорит автор о своем общении с друзьями в Украине. - Я начала вести дневник, потому что мне было легче писать о своих эмоциях, обо всем, что со мной происходило и страхе , который я пережила.

В Харькове Скалецкую воспитывала бабушка. Благодаря друзьям ее бабушки они выбрались из Украины в Ирландию. В настоящее время она учится в школе в Ирландии. Некоторые друзья Евы остаются в Харькове. Она поддерживает связь с ними. Девочка надеется вернуться домой, однако ее квартира, где она жила, разрушена.

"Я понимаю, что уже не будет, как раньше. Возможно, я вернусь, чтобы посмотреть, что произошло с моим городом. Я знаю, что там нет будущего, потому что университеты, школы, все уничтожено. Очень опасно в лесах, на реках" и даже на обычных дорогах, потому что везде бомбы", – считает девочка.

