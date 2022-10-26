English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Таблоид "Вы не знаете, что такое война": издательство в Британии выпустило дневник 12-летней девочки из Харькова

"Вы не знаете, что такое война": издательство в Британии выпустило дневник 12-летней девочки из Харькова

26 октября, 2022 среда
13:08
Таблоид

Дневник 12-летней Евы Скалецкой, которая из-за войны выехала с бабушкой из Харькова в Дублин, вышел в британском издательстве под названием "Вы не знаете, что такое война: дневник молодой девушки из Украины"

Об этом сообщает WBUR.

Книгу "You Don't Know What War Is: The Diary of Young Girl From Ukraine" адаптировало и обнародовало издательство "Bloomsbury" при содействии агентства ООН по делам беженцев. Книга вышла в свет 25 октября. Ее можно приобрести в бумажном и электронном вариантах.

"Это увлекательный и трогательный дневник молодой украинской беженки Евы Скалецкой. Рассказ о двенадцати днях в Украине, которые навсегда изменили жизнь 12-летней Евы. Утром ее разбудили ужасные звуки обстрела. Россия напала на Украину, и ее любимый дом в Харькове уже не был тем надежным убежищем, которым должно было быть. Именно тогда, когда она была вынуждена искать убежища в сыром, тесном подвале, Ева решила записать свою историю. И это история, которую должен услышать мир", - отмечается в описании на сайте издательства.

Из 7 миллионов украинцев, вынужденных бежать из Украины из-за развязанной Россией войны, две трети – это дети. Впрочем, их истории от них самих можно услышать не часто. Книга "Вы не знаете, что такое война" – это взгляд ребенка на ужасные события, свидетелем которых он стал.

В своем дневнике Ева записывала все, что происходило, как они искали безопасное место и ехали из Харькова в Дублин. В книге содержатся личные фотографии Евы, отрывки переписок с друзьями и заголовки, которые появлялись в те дни на страницах мировых СМИ. Обложку книги создала Анастасия Стефурак, а карты Харькова, Украины и Европы внутри книги – работа иллюстраторки Ольги Штонды, переселенки из Харькова.

"Было больно делиться своими эмоциями, но мы пытались поддерживать друг друга, - говорит автор о своем общении с друзьями в Украине. - Я начала вести дневник, потому что мне было легче писать о своих эмоциях, обо всем, что со мной происходило и страхе , который я пережила.

В Харькове Скалецкую воспитывала бабушка. Благодаря друзьям ее бабушки они выбрались из Украины в Ирландию. В настоящее время она учится в школе в Ирландии. Некоторые друзья Евы остаются в Харькове. Она поддерживает связь с ними. Девочка надеется вернуться домой, однако ее квартира, где она жила, разрушена.

"Я понимаю, что уже не будет, как раньше. Возможно, я вернусь, чтобы посмотреть, что произошло с моим городом. Я знаю, что там нет будущего, потому что университеты, школы, все уничтожено. Очень опасно в лесах, на реках" и даже на обычных дорогах, потому что везде бомбы", – считает девочка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Культура
Харьков
беженцы
война с Россией
Великобритания
Читайте также:
Автор Антин Борковский
23 октября, 2022 воскресенье
В Польше, Румынии и Балтийских странах активно готовятся к Третьей мировой войне, – генерал Мусаев
Джо Байден
25 октября, 2022 вторник
Байден отреагировал на объявление нового премьера Британии: достаточно новаторская веха
ракета ATACMS
Автор Алексей Левков
25 октября, 2022 вторник
Длинная рука для HIMARS и M270: ракета ATACMS, необходимая ВСУ, и новые дальности с ER GMLRS и PrSM
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.4
    Покупка 39.4
    Продажа 40.24
  • EUR
    Покупка 38.37
    Продажа 39.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
26 октября
14:04
OPINION
Банки заложников – стандартная тактика террориста
14:03
Марк Фейгин
Ситуация в Китае может перерасти в гражданскую войну, - Фейгин
13:45
Ломаченко рассказал, с кем хочет сразиться после победы над Ортисом
13:39
В Киеве официально появилась улица Героев полка "Азов"
13:39
Зеленский подписал закон о национализации системных банков в условиях военного положения
13:38
Эксклюзив
Мотор Сич
Без помощи "Мотор Сичи" РФ самостоятельно не смогла бы наладить производство двигателей для своих вертолетов, – авиационный эксперт Долинце
13:34
Мобилизированные в РФ
В Херсоне прогремел взрыв на полигоне, где проходили учения мобилизованных, - соцсети
13:33
На освобожденных от оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел, - Минреинтеграции
13:17
Молдова инициировала встречу с представителями Приднестровья из-за энергокризиса
13:15
На Полтавщине 26 октября будут продолжаться военные учения: раздаются взрывы и выстрелы
13:13
Резников заявил о переходе к третьему этапу войны с Россией
13:12
"Гибнут невинные гражданские лица": президент Израиля в США показал доказательства применения иранских дронов в Украине
13:02
В Гамбурге мужчину оштрафовали на €4 тысячи за букву "Z" на авто
12:46
Иран и РФ вербуют бывших афганских коммандос на войну против Украины, - Foreign Policy
12:34
В этом месяце первая партия американских беспилотников Switchblade может поступить в Украину, – Резников
12:25
Спят в палатках, готовят на кострах, новые дома только "своим": как живут люди в оккупированном Мариуполе
12:10
КНДР провела испытания ракет
Япония, США и Южная Корея пообещали беспрецедентный ответ при применении КНДР ядерного оружия
12:10
С $2 млрд до $400 млн: состояние Канье Веста уменьшилось в 5 раз из-за антисемитских высказываний
12:02
OPINION
Юрий Бутусов
"Банзай-атаки" – сценарий российских поражений
11:58
Синоптик Наталья Диденко пообещала осеннюю погоду со "спокойным сценарием"
11:57
Зеленский просит Штайнмайера содействовать, чтобы германский парламент признал Голодомор геноцидом
11:47
У Путина готовятся к "жесту доброй воли" в Херсоне, - Пионтковский
11:40
Ломаченко объяснил, почему выбрал в соперники посредственного боксера
11:20
В Харьковской области за сутки россияне обстреляли три района, одна женщина взорвалась на мине
11:20
За минувшие сутки российские оккупанты убили 11 мирных жителей
11:17
Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии: пострадала гражданская инфраструктура
11:17
На войне с Россией погиб игрок сборной Украины по американскому футболу Дмитрий Сербин
11:09
Россияне не дают эвакуироваться жителям оккупированных территорий Украины, - мэр Мелитополя Федоров
10:59
Маргарита Симоньян
Российской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению
10:55
"Они ведут себя как в колледже": режиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал персонажей Marvel и DC
10:51
Россия сообщила США о проведении ядерных учений
10:38
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 26 октября: какие цены в обменниках
10:31
В Украине в скором времени будут установлены первые комплексы NASAMS
10:25
Порошенко в эфире испанского телеканала: в Украине нет никаких "грязных бомб", все бомбы – в России
10:15
Эксклюзив
Украинцы массово отказываются от приема рублей на оккупированных территориях Херсонщины, - заместитель главы облсовета Соболевский
10:15
Инфографика
Около 68,9 тыс. оккупантов, 2628 танков и 1379 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
10:08
OPINION
Пассивная позиция псевдо-нейтралитета Израиля играет только на руку агрессору
10:02
Эксклюзив
Государство не финансирует культурные проекты, которые в условиях войны очевидно являются преступлением, - Княжицкий
10:00
Эксклюзив
Донеччина под обстрелами: враг бреет по Авдеевке, Красногоровке, Марьинке, Дружковке, - спикер ОВА Игнатченко
09:57
Резников рассказал, откуда иранские инструкторы помогают РФ атаковать Украину дронами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV