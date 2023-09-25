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"Вы не забыты": В ВРУ предлагают создать флаг памяти для украинских воинов

25 сентября, 2023 понедельник
15:08
Общество

Военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко обратился с инициативой в Верховную Раду разработать законопроект о создании флага в память о пропавших и пленных защитниках. По замыслу младшего сержанта, флаг должен висеть над каждым из важных государственных учреждений до тех пор, пока последний из воинов не вернется домой

Об этом Юрий Гудыменко поделился на своей странице в Facebook.

"В США над Белым домом ветер колышет два флага. Первый – разумеется, американский государственный, со звездами и полосами. А второй под ним – почти полностью черный. Небольшой, но заметный. И когда президент США, или кто-либо из его гостей смотрит на Белый дом, он видит маленький черный флаг и вспоминает, что не все американские военные вернулись домой. Это флаг общественной организации, которая занимается возвращением домой пленных и поиском пропавших без вести. POW – это prisoner of war, военнопленный, а МИА – missing in action, пропавший без вести во время боевых действий, на флаге изображен профиль человека за колючей проволокой и надпись "You Are Not Forgotten". "Вы не забыты", - заверил Юрий Гудыменко.

По словам военного, флаг памяти должен развеваться над Офисом Президента, над Верховной Радой, над Кабинетом Министров, зданиями городских советов и всеми министерствами.

"Каждый, кто заходит в эти здания, – от президента и министра до последнего помощника чиновника, от иностранного посла до журналиста или простого прохожего – ежедневно видел бы этот флаг и вспоминал о наших пленных. О пропавших без вести. О невинно осужденных, замученных, раненых - но не забытых. Главное, что мы можем сделать для возвращения наших побратимов - как можно быстрее победить врага. Но еще мы можем показать, что нам не безразлично. Что мы помним и боремся за возвращение каждого. Что Украина с ними, хоть не все в этом вопросе зависит от нас", - подчеркнул Гудыменко.

Он подчеркнул, что неправильно и нелогично просто скопировать американский вариант флага. Украине нужно разработать свой флаг памяти.

"Я при помощи Анны Козориз сделал свой вариант, как я его вижу. Символы понятны: фактически, это черно-белый негатив государственного флага, на котором рука из светлой части, из света и свободы простирается к руке внизу, в темноте тюрьмы или земли. "Мы дотянемся. Мы вытащим из тьмы. Мы вернем всех домой", – говорит этот флаг", — подытожил Юрий Гудыменко.

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