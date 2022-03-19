Вы не "Zа победу", вы "Zа геноцид в Украине", - украинская гимнастка Ризадинова обратилась к российским спортсменам

Об этом Ризатдинова написала в Instagram.

Бронзовую медалистку Олимпийских игр-2016 возмутило выступление гимнасток 18 марта в пропагандистском концерте на стадионе "Лужники" в Москве, на котором они сформировали букву Z.

"Как мать своего ребенка, я бы никогда не позволила сыну участвовать в подобном!"

Что мы видим на последнем фото? Это похоже "на пир во время чумы"! Как можно устраивать праздники во время того, как в Украине ваши же убивают невинных людей, разрушают города и дома! И после увиденного, вы хотите сказать, что "спорт вне политики?!", – спросила Ризадинова.

Она добавила, что использовать детей в пропаганде это низко, ведь они не могут понимать, что пропагандируют.

"Получается, что это политическое изнасилование! Другое дело, взрослые спортсмены, осознанно одевающие экипировку с буквой "Z". Я четко понимаю, что вам сказали участвовать в этом ваши тренеры. Но вы хоть понимаете, что означает ваш символ "Z" "?! Вы не "Zа победу", вы "Zа геноцид в Украине", - подчеркнула Ризадинова.

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