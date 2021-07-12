"Вы не можете их увидеть, а только почувствовать последствия": Данилов считает кибератаки хуже атомного оружия

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Что касается кибератак - это сфера очень чувствительная, это очень-очень мощное оружие. Мы, как можем, защищаем сегодня наше пространство, защищаем наши объекты инфраструктуры. Это хуже, чем атомное оружие, потому что вы не можете его увидеть, можете через определенный период последствия только почувствовать. Более того, это такое оружие, которое может быть отправлено в тот или иной объект с отсрочкой времени установки. И вы можете не знать, что оно сидит в вашей сети, компьютерах, а в час "Х" оно может "взорваться" в самый неприятный момент. Мы отрабатываем эту ситуацию, у нас есть соответствующий орган - это Министерство цифровой трансформации, которое отвечает в целом за кибербезопасность нашей страны. Есть организация, которая отвечает непосредственно за все эти процессы, наш Национальный координационный центр кибербезопасности, - это больше координационных действий мы совершаем ", - отметил Данилов.

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