"Вы на передовой, как и военные": Зеленский посетил Национальный институт хирургии имени Шалимова, где лечат защитников Украины
Владимир Зеленский посетил ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова" и поздравил медработников с 50-летием заведения
Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента Украины.
В ходе визита Зеленский осмотрел помещение отделения эндоскопической хирургии и реанимации и ознакомился с методикой проведения трансплантации и лечения политравм. Кроме того, президент выразил благодарность медработникам за их титанический труд и спасенные жизней пациентов.
Президент также посетил украинских военнослужащих, которые получили ранения в боях с российскими захватчиками и сейчас проходят курс лечения в институте.
Кроме того, Зеленский вручил работникам заведения и медикам, оказывавшим помощь гражданским во время вооруженной агрессии России, государственные награды и присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины".
"Хочу вас поблагодарить. Вы на такой же передовой, как и наши военные. Делаете операции не только в хирургических палатах, но и в полевых госпиталях. Желаю здоровья вам и вашим семьям. Спасибо, что бережете всех нас", – сказал Зеленский.
С первых дней боевых действий на Донбассе в 2014 году работники института Шалимова принимают на лечение военнослужащих ВСУ и других военных формирований. За последние 8 лет работники медучреждения оказали помощь более 2 тыс. военнослужащих, из которых треть получили боевые травмы при защите Украины.
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