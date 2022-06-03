Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента Украины.

В ходе визита Зеленский осмотрел помещение отделения эндоскопической хирургии и реанимации и ознакомился с методикой проведения трансплантации и лечения политравм. Кроме того, президент выразил благодарность медработникам за их титанический труд и спасенные жизней пациентов.

Президент также посетил украинских военнослужащих, которые получили ранения в боях с российскими захватчиками и сейчас проходят курс лечения в институте.

Кроме того, Зеленский вручил работникам заведения и медикам, оказывавшим помощь гражданским во время вооруженной агрессии России, государственные награды и присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины".

"Хочу вас поблагодарить. Вы на такой же передовой, как и наши военные. Делаете операции не только в хирургических палатах, но и в полевых госпиталях. Желаю здоровья вам и вашим семьям. Спасибо, что бережете всех нас", – сказал Зеленский.

С первых дней боевых действий на Донбассе в 2014 году работники института Шалимова принимают на лечение военнослужащих ВСУ и других военных формирований. За последние 8 лет работники медучреждения оказали помощь более 2 тыс. военнослужащих, из которых треть получили боевые травмы при защите Украины.

Президент Владимир Зеленский 27 мая отметил государственными наградами более 200 украинских защитников

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