"Вы – мощь": Зеленский посетил бригады на Купянско-Лиманском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 октября, посетил бригады, выполняющие боевые задания на одном из самых горячих направлений - Купянско-Лиманском
Об этом президент сообщил в facebook .
Отмечается, что Зеленский посетил 103 отдельную бригаду территориальной обороны, 68 отдельную егерскую бригаду имени Олексы Довбуша, 25 отдельную воздушнодесантную Сичеславскую бригаду.
"С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, потребности", - указал президент.
"Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы – мощь! Спасибо за службу!", - подчеркнул Зеленский.
- 30 октября в День защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский в Киевской крепости вручил Героям Украины "Золотые Звезды". Часть наград получили близкие павших воинов.
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