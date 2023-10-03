"Вы – мощь": Зеленский посетил бригады на Купянско-Лиманском направлении

Об этом президент сообщил в facebook .

Отмечается, что Зеленский посетил 103 отдельную бригаду территориальной обороны, 68 отдельную егерскую бригаду имени Олексы Довбуша, 25 отдельную воздушнодесантную Сичеславскую бригаду.

"С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, потребности", - указал президент.

"Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы – мощь! Спасибо за службу!", - подчеркнул Зеленский.