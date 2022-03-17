"Вы как-будто снова за стеной – между свободой и неволей": Зеленский заявил Бундестагу, что экономическое сотрудничество с РФ является финансированием агрессии против Украины

Об этом он заявил во время своего обращения к Бундестагу.

Напомним, президент Владимир Зеленский показал на выступлении в Конгрессе США видео разрушений и раненых и погибших украинцев в результате войны РФ против Украины.

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"Обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения российских войск в Украину, после восьми лет войны на Востоке моего государства. Обращаюсь к вам, когда Россия бомбит наши города, разрушает все, что есть в Украине. Тысячи украинцев погибли, оккупанты убили 108 детей в центре Европы. Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб, и после шагов в поддержку, некоторые из которых запоздали", – заявил он.Зеленский подчеркнул, что немецкие компании сохраняют множество связей с Россией и таким образом снова оказываются "за стеной между свободой и неволей". Президент упрекнул Германию в том, что те затягивают принятие решения о вступлении Украины в ЕС, как и затягивали ответ с НАТО. Так же немецкая власть медлила с санкциями, которые могли предупредить войну."Для кого-то это политика, а на самом деле это камни для новой стены. Когда мы просили о превентивных санкциях мы обращались к Европе, мы обращались ко многим странам, мы обращались к вам. Мы почувствовали сопротивление, мы поняли, что вы хотите продолжать экономику. И сейчас торговые маршруты между вами и государством, вновь принесшим войну в Европу, являются колючей проволокой над стеной, разделяющей ЕвропуПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал немецкого канцлера Олафа Шольца принять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России. Он подчеркнул, что страны за океаном оказались ближе, чем Германия."Почему государства за океаном для нас оказались ближе, чем вы? Потому что это стена, которую кто-то не замечает, но о которую бьемся мы, пока сражаемся за то, чтобы сохранить свой народ. Канцлер Шольц, разрушьте эту стену, дайте Германии заслуженное лидерство, поддержите нас, остановите войну, помогите нам ее остановить", – подытожил Зеленский.