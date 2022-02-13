"Вы готовы разбираться в судебном порядке?" Группа Kalush заявляет о фальсификации подсчета голосов в пользу Алины Паш
Украинский рэпер, фронтмен группы Kalush Олег Псюк обвинил представителей "Общественного" в якобы нечестном подсчете голосов, по итогам которого в финале национального отбора "Евровидение-2022" победила не его команда, а певица Алина Паш
Видео того, что происходило за кулисами конкурса, поздно вечером 12 февраля 2022 года, сразу после оглашения официальных результатов появилось на каналах в Telegram и YouTube, освобождающих ход конкурса. Об этом передает Еспресо.TV.
Как отметил Псюк, речь идет о фальсификации баллов от жюри и от зрителей.
При этом он потребовал показать ему протоколы подсчета. Ему пообещали их показать, но позже.
"Вы готовы разбираться в судебном порядке?", - обратился Олег Псюк (Kalush) к Ярославу Лодыгину (Общественное вещание).
"Мы готовы разбираться в судебном порядке", – ответил ему Лодыгин.
Группа Kalush с композицией "Стефания" в общем итоге заняла второе место, Алина Паш с песней "Тени забытых предков" заняла первое место и будет представлять Украину на "Евровидении - 2022" в Турине (Италия).
Справка
Уже во время войны с Россией на Донбассе, а именно в 2015 году, Алина Паш посещала с выступлением город Ялту в оккупированном Крыму. Поэтому она внесена в базу данных "Миротворца".
Кроме того, в сети есть фотографии с Алиной Паш на Красной площади в Москве.
В свое оправдание певица говорит, что поскольку "Крым - это Украина" выступать она ее ездила "в Украину". К тому же попала она туда, по ее словам, не через российскую границу, а через украинскую, и действовала она как частное лицо, посещавшее свадьбу своих знакомых, где и выступало с небольшим концертом.
На Красной площади, отмечает певица, в 2017-м она тоже находилась как частное лицо. "По личным обстоятельствам". Не с концертом.
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