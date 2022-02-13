"Вы готовы разбираться в судебном порядке?" Группа Kalush заявляет о фальсификации подсчета голосов в пользу Алины Паш

Видео того, что происходило за кулисами конкурса, поздно вечером 12 февраля 2022 года, сразу после оглашения официальных результатов появилось на каналах в Telegram и YouTube, освобождающих ход конкурса. Об этом передает Еспресо.TV.



Как отметил Псюк, речь идет о фальсификации баллов от жюри и от зрителей.



При этом он потребовал показать ему протоколы подсчета. Ему пообещали их показать, но позже.

"Вы готовы разбираться в судебном порядке?", - обратился Олег Псюк (Kalush) к Ярославу Лодыгину (Общественное вещание).



"Мы готовы разбираться в судебном порядке", – ответил ему Лодыгин.



Группа Kalush с композицией "Стефания" в общем итоге заняла второе место, Алина Паш с песней "Тени забытых предков" заняла первое место и будет представлять Украину на "Евровидении - 2022" в Турине (Италия).



Справка



Уже во время войны с Россией на Донбассе, а именно в 2015 году, Алина Паш посещала с выступлением город Ялту в оккупированном Крыму. Поэтому она внесена в базу данных "Миротворца".



Кроме того, в сети есть фотографии с Алиной Паш на Красной площади в Москве.



В свое оправдание певица говорит, что поскольку "Крым - это Украина" выступать она ее ездила "в Украину". К тому же попала она туда, по ее словам, не через российскую границу, а через украинскую, и действовала она как частное лицо, посещавшее свадьбу своих знакомых, где и выступало с небольшим концертом.



На Красной площади, отмечает певица, в 2017-м она тоже находилась как частное лицо. "По личным обстоятельствам". Не с концертом.





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