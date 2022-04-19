Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!": родные оккупантов верят телевизору и отрицают зверства, в которых признаются российские военные, - СБУ
Родные оккупантов не верят и отрицают зверства, в которых признаются российские военные по телефону
Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба СБУ в telegram.
В сообщении пресс-службы говорится, что россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят родным, когда те сознаются в зверствах в Украине.
"- Сынок, не теряйте боевого духа, ты бы только видел, что они там творят. Знай, что вы делаете большое дело, запомни это и всем передай.
- Что мы делаем - убиваем гражданских и детей?
- Нет, вы не убиваете гражданских и детей, вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне. Все прекрати, не надо об этом", - говорится в разговоре.
"Российские СМИ вбили в ее голову, что у них "великое дело в Украине", и она искренне в это верит. Теперь не удивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам" ,- добавляют в пресс-службе.
- Напомним, согласно данным Генштаба потери оккупантов составляют около 20 800 военнослужащих.
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