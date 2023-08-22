"Вы это видите и на днях еще увидите": Буданов об уничтожении окупантов в Крыму

Об этом глава ГУР заявил агентству ITV в Ирпене на церемонии поднятия крымскотатарского флага на центральной площади города в преддверии проведения Крымской платформы.

Он сказал, что в Крыму "к сожалению, есть люди, которые очень боятся этого, но есть много ожидающих", поэтому Буданов считает, что им надо "дать уверенность в том, что их надежды не напрасны".

"Вот для этого мы должны проводить такие мероприятия как Крымская платформа. Мероприятия, говорим так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму, что в целом и делается. Вы это видите и на днях еще увидите", - заявил Буданов, намекнув на будущие новые удары по оккупантам в Крыму.

На мероприятии присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.