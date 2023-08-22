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"Вы это видите и на днях еще увидите": Буданов об уничтожении окупантов в Крыму

22 августа, 2023 вторник
14:00
Война с Россией

22 августа руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что на днях украинцы еще увидят действия, направленные на уничтожение россиян во временном оккупированном Крыму

Об этом глава ГУР заявил агентству ITV в Ирпене на церемонии поднятия крымскотатарского флага на центральной площади города в преддверии проведения Крымской платформы.

Он сказал, что в Крыму "к сожалению, есть люди, которые очень боятся этого, но есть много ожидающих", поэтому Буданов считает, что им надо "дать уверенность в том, что их надежды не напрасны".

"Вот для этого мы должны проводить такие мероприятия как Крымская платформа. Мероприятия, говорим так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму, что в целом и делается. Вы это видите и на днях еще увидите", - заявил Буданов, намекнув на будущие новые удары по оккупантам в Крыму.

На мероприятии присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

  • Напомним, 22 августа в Киеве проходит канун третьего саммита Международной Крымской платформы, в рамках которой мероприятия посвящают проблематике коренных народов Украины.

  • Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые раскрыл детали спецоперации по подрыву моста через Керченский пролив в октябре прошлого года.

Новости
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Крым
оккупированные территории
ГУР
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