Заявление диктатора приводит Telegram-канал "Пул первого".

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не более чем пустые соображения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего", - заявил Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам здравоохранения 'я.

Диктатор также добавил, что у него якобы не было возможности лечиться из-за поездок в Москву, Гродно и Гомель, поэтому болезнь прогрессировала.

"Вы еще мучаться со мной будете очень долго", - добавил он, обращаясь к белорусским чиновникам.