"Вы еще долго будете мучиться со мной": Лукашенко рассказал о своей болезни и лечении
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он якобы не имел серьезной болезни и не собирается умирать
Заявление диктатора приводит Telegram-канал "Пул первого".
"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не более чем пустые соображения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего", - заявил Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам здравоохранения 'я.
Диктатор также добавил, что у него якобы не было возможности лечиться из-за поездок в Москву, Гродно и Гомель, поэтому болезнь прогрессировала.
"Вы еще мучаться со мной будете очень долго", - добавил он, обращаясь к белорусским чиновникам.
- После парада в Москве на 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко исчез из публичного пространства.
- 14 мая в госдуме РФ подтвердили сообщение СМИ о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко болеет .
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