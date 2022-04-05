Вы должны знать правду. Джонсон обратился к россиянам на их родном языке
Премьер-министр Великобритании опубликовал видеообращение к гражданам России
Свое обращение, в котором он призывает россиян искать правдивую информацию о войне в Украине и віражает уверенность, что россияне, зная правду, не могли бы поддерживать действия Путина, Борис Джонсон опубликовал в Twitter.Обращение британского премьер-министра начинается словами по-русски: "Россияне заслуживают правды, заслуживают того, чтобы узнать факты".
Далее Дожонсон описывает зверства русских военных в Буче, Ирпене и других городах Украины.
"Эти сообщения настолько шокирующи и ужасны, что не удивительно, что власть пытается скрыть их от вас… Он (Путин, - ред.) знает, что это пятно на чести России, пятно, которое будет только разрастаться и въедаться все глубже с каждым днем этой войны", - сказал Джонсон.
Джонсон объясняет, что Путин скрывает правду, потому что если б россияне знали, что на самом деле происходит, то не могли бы поддерживать войну, правда ужаснула бы матерей русских военных, которые сейчас гордятся ими.
Джонсон призывает россиян узнать правду из нероссийских СМИ и делиться ею со знакомыми.
"Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза", - отмечает он.
Свое обращение Джонсон также завершил по-русски: "Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени".
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