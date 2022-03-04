"Вы должны выйти на улицы и сказать вашим властям, что хотите жить": Зеленский обратился к россиянам из-за обстрела Запорожской АЭС
Мы пережили ночь, которая могла остановить историю Украины и Европы
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам из-за обстрела Запорожской АЭС.
"Русские люди, я хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы же вместе в 1986 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит, жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и тридцатикилометровой зоны. Как же можно все это забыть?!" - обратился президент.
"А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить! Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия. Радиация не знает, где границы вашей страны", - подчеркнул Владимир Зеленский.
- Напомним, ночью 4 марта российские кафиры атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
- По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили , погибших и пострадавших нет.
- Президент Зеленский призвал Мероприятие проснуться и отреагировать на обстрелы россиян Запорожской АЭС: "Государство-террорист прибегло к ядерному террору. Если будет взрыв - это конец Европе"
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