А вы знали, что в 1923 году на Всеправославном Соборе в Константинополе было принято решение об отказе от Юлианского календаря, и с тех пор 75% православных Церквей отмечает Рождество 25 декабря, и только 25% продолжает отмечать 7 января?

А вы знали, что Вселенский Патриарх (Константинопольский) отмечает Рождество 25 декабря?

А вы знали, что такие "православные страны" как Греция, Болгария, Румыния, Кипр отмечают Рождество именно 25 декабря?

А вы знали, что в таких странах, как Молдова, Беларусь, Албания, есть выходные и на 25 декабря, и на 7 января?

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Юлианский календарь, за который держатся несколько православных Церквей, крайне неточен, и каждые 128 лет дает погрешность на сутки? А Вы в курсе, что с 2101 года Рождество по Юлианскому календарю уже будет 8 января, а не 7 января?

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А вы знали, что Казахстан и Кыргызстан отмечают на государственном уровне Рождество именно 7 января?

Знают ли эти факты те, кто вслед за пропагандой Русской Православной Церкви продолжает называть Рождество, отмечаемое подавляющим большинством всего христианского мира именно 25 декабря, "католическим Рождеством"? Вы еще уверены, что оно только католическое?

А вы знаете, что Юлианский календарь, за который держатся несколько православных Церквей, крайне неточен, и каждые 128 лет дает погрешность на сутки? А Вы в курсе, что с 2101 года Рождество по Юлианскому календарю уже будет 8 января, а не 7 января?

Нехватка знаний – одна из проблем украинского общества.

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Об авторе. Тарас Возняк, культуролог, публицист

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