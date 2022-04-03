Вы что выдающиеся поэты? Или сейчас время такое, чтобы Гимн менять? Даже если за это проголосуют, моей подписи не будет, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.



Хочу сказать несколько слов тем политикам, которые до сих пор не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Придумали менять Национальный Гимн. У меня вопрос к этим лицам. А что вы сделали в своей жизни такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова Гимна. Вы что выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? Сейчас ли время такое, чтобы Гимн менять?", - сказал Зеленский.



По словам Президента Украины, он не подпишет законопроект об изменении гимна даже если за это проголосуют в Раде.



"Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками. Считаю, что авторам этих и других законопроектов стоило взять оружие в руки и отправиться на поле боя. Если у вас есть эти возможности. Даже если за что-нибудь подобное проголосуют, то моей подписи под таким законопроектом не будет. Не тратьте время", - заверил Владимир Зеленский.



1 апреля в Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта о внесении изменений в текст Государственного Гимна Украины. Инициаторами стали Иван Юнаков и Георгий Мазураш от партии "Слуга Народа".





1 народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предлагает сменить первые четыре строчки Гимна Украины.

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