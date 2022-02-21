"Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим": Конгресс интеллигенции РФ опубликовал письмо разжигателям войны с Украиной

Конгресс продолжает сбор подписей здесь , также опубликован список подписантов. Среди них Лев Пономарев, Дмитрий Быков, Леонид Гозман, Андрей Пионтковский, Андрей Макаревич и другие.



В письме, адресованном разжигателям войны, отмечается категорическое неприятие нового этапа войны России и Украины и ее гибельности для страны.



"Несмотря на страшную цену, которую, безусловно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою губительную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной", – говорится в письме .



Интеллигенция подчеркивает, что ответственность за войны будет полностью возложена на Кремль.



"Официальная риторика России позволяет предположить, что начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован повод, до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году. В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан.Но Историю не обманешь.Поджог Рейхстага был разоблачен.Начнется война или нет, сейчас зависит только от решений и действий политического руководства России. И если вспыхнет война, вы, ее разжигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколениям нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь", - подчеркивает российская интеллигенция.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb