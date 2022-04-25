Вы безумны? Промоутер Фьюри отреагировал на заявление боксера о завершении карьеры

Об этом сообщает Boxing 247 .

По словам Боба Арума, чемпион мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри, несмотря на заявление о завершении карьеры, непременно вернется на ринг.

"Нет, он точно не уйдет на пенсию. Конечно, нет. Вы сумасшедшие? У нас достаточно времени, чтобы обсудить все это", – сказал Арум.

Перед заявлением Тайсона Фьюри ожидалось, что он проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира с победителем поединка между украинцем Александром Усиком и другим британцем Энтони Джошуа, которые должны встретиться летом в бою за титулы WBO (Всемирной боксерской организации). ) и IBF (Международной боксерской федерации).

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