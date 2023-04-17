ВВС Великобритании и Германии перехватили российские истребители и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО
Военно-воздушные силы Великобритании и Германии перехватили два российских истребителя и самолет-разведчик, которые приблизились к воздушному пространству НАТО над Финским заливом
Об этом информирует Sky News .
Один из трех самолетов был идентифицирован как разведывательный. Он летел из материковой России в Калининград. Его встретили два истребителя, базировавшихся в Калининграде. Вместе с ними самолет-разведчик пролетел на юг через северо-западную зону эстонской зоны полета.
"Мы часто видим российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным перехватом. Тем не менее, важность перехвата этих самолетов и наша приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остается непоколебимой и решительной", - сказал пилот ВВС Швеции.
- 7 апреля в рамках миссии из НАТО румынские истребители F-16 идентифицировали и перехватили два российских Су-27 в воздушном пространстве стран Балтии.
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