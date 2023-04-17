ВВС Великобритании и Германии перехватили российские истребители и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО

Об этом информирует Sky News .

Один из трех самолетов был идентифицирован как разведывательный. Он летел из материковой России в Калининград. Его встретили два истребителя, базировавшихся в Калининграде. Вместе с ними самолет-разведчик пролетел на юг через северо-западную зону эстонской зоны полета.

"Мы часто видим российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным перехватом. Тем не менее, важность перехвата этих самолетов и наша приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остается непоколебимой и решительной", - сказал пилот ВВС Швеции.