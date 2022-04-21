ВВС США разработали беспилотники Phoenix Ghost специально для нужд Украины, - Пентагон
ВВС США разработали систему беспилотных летательных аппаратов специально для удовлетворения требований Украины
Об этом рассказал представитель Пентагона Джон Кирби.
"Они были быстро разработаны ВВС в ответ именно на украинские требования", – сказал Кирби.
121 аппарат Phoenix Ghost вошел в новый пакет помощи США для Украины, который в четверг объявил президент Джо Байден.
"Эти беспилотники обеспечивают возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade, но не такие же. Существуют различия в возможностях Phoenix Ghost", - добавил Кирби.
Он также сказал, что новая система потребует определенной минимальной подготовки опытных операторов БПЛА, и что министерство обороны США "прорабатывает" эти требования с украинскими военными.
- Добавим, что новый пакет военной помощи США на $800 млн включает 72 единицы 155-мм гаубиц и 144 000 артиллерийских боеприпасов, 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц; свыше 121 тактического беспилотного летательного аппарата Phoenix Ghost; полевое оборудование и запасные части.
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