По информации командования американских ВВС, пуск был осуществлен с бомбардировщиком B-52H Stratofortress, передает Укринформ.

"Это испытание стало первым запуском полноценного боевого прототипа ракеты", - говорится в сообщении.

Перед этим производились тесты ее двигателей.

Отмечается, что после отделения от самолета ракета разогналась до гиперзвуковой скорости, что в пять раз превышает скорость звука. Она успешно достигла цели.

На разработку и испытание нового гиперзвукового оружия ушло пять лет.

Отмечается, что ракеты подобного класса имеют целью обеспечить для американских сил возможность поражать ценные и фиксированные цели в условиях дефицита частых во время конфликтов.

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