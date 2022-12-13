ВВС США провели первое испытание новой гиперзвуковой ракеты
Военно-воздушные силы США провели первое рабочее испытание ракеты All-Up-Round AGM-183A, которая считается инструментом быстрого реагирования с запуском с воздушных носителей
По информации командования американских ВВС, пуск был осуществлен с бомбардировщиком B-52H Stratofortress, передает Укринформ.
"Это испытание стало первым запуском полноценного боевого прототипа ракеты", - говорится в сообщении.
Перед этим производились тесты ее двигателей.
Отмечается, что после отделения от самолета ракета разогналась до гиперзвуковой скорости, что в пять раз превышает скорость звука. Она успешно достигла цели.
На разработку и испытание нового гиперзвукового оружия ушло пять лет.
Отмечается, что ракеты подобного класса имеют целью обеспечить для американских сил возможность поражать ценные и фиксированные цели в условиях дефицита частых во время конфликтов.
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