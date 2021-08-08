ВВС США нанесли удар по позициям "Талибана" и уничтожили 200 боевиков
В результате авиаудара ВВС США в Афганистане было уничтожено около 200 боевиков движения "Талибан"
Об этом заявил заместитель начальника пресс-центре Министерства обороны Афганистана Фавад Аман, сообщает Интерфакс-Украина .
По его словам, самолет В-52 ВВС США вечером в субботу, 7 августа, нанес авиаудар по позициям движения "Талибан" в городе Шеберган центре провинции Джаузджан на северо-западе страны. Почти 200 боевиков движения "Талибан, в частности их лидер, были убиты.
"Военно-воздушные силы нанесли удар по большому скоплению талибов, которые планировали совершить нападение на силы обороны и безопасности вблизи тепа Тагишахр в Шебергани, столице провинции Джаузджан. Согласно первым сообщениям, убиты около 200 террористов, включительно с их лидером", - сообщили в Минобороны Афганистана.
- Напомним, 6 августа движение "Талибан" захватил 160-тысячный город Заранж на границе с Ираном.
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