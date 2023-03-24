Об этом сообщили Reuters.

В пятницу 24 марта командующие военно-воздушными силами Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании заявили о подписании письма о намерениях создать объединенную противовоздушную оборону Северных стран, направленную на противодействие растущей угрозы со стороны России.

Согласно заявлениям представителей вооруженных сил четырех стран, намерение состоит в том, чтобы иметь возможность действовать совместно на основе уже известных способов действий под эгидой НАТО.

Как сообщил агентству Reuters командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам, шаг к интеграции военно-воздушных сил был спровоцирован вторжением России в Украину в феврале прошлого года.