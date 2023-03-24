ВВС Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании планируют создать единую ПВО на фоне угрозы России
Командующие ВВС Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии подписали письмо о намерениях создать объединенную противовоздушную оборону Северных стран, направленную на противодействие угрозы от России
Об этом сообщили Reuters.
В пятницу 24 марта командующие военно-воздушными силами Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании заявили о подписании письма о намерениях создать объединенную противовоздушную оборону Северных стран, направленную на противодействие растущей угрозы со стороны России.
Согласно заявлениям представителей вооруженных сил четырех стран, намерение состоит в том, чтобы иметь возможность действовать совместно на основе уже известных способов действий под эгидой НАТО.
Как сообщил агентству Reuters командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам, шаг к интеграции военно-воздушных сил был спровоцирован вторжением России в Украину в феврале прошлого года.
- Напомним, ранее Fianancial Times сообщили, что страны ЕС могут начать совместное морское патрулирование и провести военно-морские учения, чтобы противодействовать разведывательным кораблям РФ и защитить инфраструктуру.
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